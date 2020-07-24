В 1 полугодии в России стало на 228 автодилеров меньше

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках проведенного мониторинга установили, что на начало июля 2020 года в нашей стране насчитывалось 3 152 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Отметим, что за прошедшие 6 месяцев их количество уменьшилось на 228 (в январе 2020-го было 3 370 дилеров). При этом снижение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было расторгнуто 362 дилерских контракта, а новых заключено – 144. Из главных изменений отметим, что полностью произошел процесс интеграции бренда Chevrolet Niva в дилерскую сеть LADA (-122 дилерских центра).

С российского авторынка ушел бренд Hawtai (-38 центров) и марка Ravon (-50 центров). Новый дистрибьютер Chevrolet УзАвто формирует дилерскую сеть в России на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров ООО "Дженерал Моторз Авто", а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда.

Из брендов, дилерские сети которых сократились наиболее заметно, стоит отметить Lifan. У китайского автопроизводителя стало на 13 дилеров меньше. У целого ряда брендов число «ушедших» дилеров составило менее 10. Также стоит отметить, что некоторые дилерские центры перешли в разряд сервисных.

Среди тех производителей, которые в январе-июне 2020 года нарастили свои дилерские сети, особенно выделяются китайские. Например, у Сhangan прибавилось 26 дилеров (при этом закрылось 9), у FAW открылось 12 (закрылось 3), Haval добавил к своей дилерской сети еще 9 центров, добавили к своим уже открытым центрам еще несколько и JAC, и Chery, и Geely.

Эксперты отмечают, что отечественная LADA, которая обладает крупнейшей дилерской сетью в России, сохранила общее число своих официальных представителей (при этом 3 центра открыла и 3 - закрыла).

Полный список автодилеров по городам России смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Без учета отдельных сервисных центров