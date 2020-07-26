Nissan в июне снизил продажи в России на 22%

Российские дилеры Nissan в июне реализовали 4267 автомобилей – на 22% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года в России было продано 25745 автомобилей Nissan, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,0% против 3,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в июне стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 24% и составили 1583 штуки. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1546 реализованных машин, что на 4% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

Кроме того, впервые Nissan представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей. Ранее в компании не исключали возможности вывода на российский рынок электрического купе-кроссовера Ariya.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».