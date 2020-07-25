Volkswagen в июне снизил продажи в России на 20%

Российские дилеры Volkswagen в июне реализовали 7553 автомобиля – на 20% меньше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России снизились на 24% и составили 38061 машину. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в июне остановил свой выбор 4991 покупатель (-8%). Стоит отметить, что в прошлом месяце в продажу поступил Polo нового поколения, который представлен теперь в кузове «лифтбек». На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 2152 реализованных автомобиля, что на 34% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Arteon. Кроме того, кроссовер Tiguan получил новую комплектацию Go! – продолжение популярной версии Winter Edition с расширенным набором базового оборудования.

В каких городах есть дилерские центры Volkswagen, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».