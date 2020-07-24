Мотоциклистов предлагают жестко штрафовать за лавирование на дорогах

В последние два дня в федеральной прессе муссируется тема, наказывать мотоциклистов за езду между рядами или нет. Автором инициативы стала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она предложила штрафовать байкеров за «параллельное» движение (то есть, не в одной полосе с другим транспортом) на сумму 3 тысячи рублей, а за опасное лавирование между рядами – на все 15 тысяч рублей. Депутат уверена, что новые штрафные санкции заставят мотоциклистов ездить безопаснее. По ее информации, сегодня в ДТП водителей мотоциклов, скутеров, мопедов и прочей мототехники погибает в 30 раз больше, чем водителей автомобилей. Законопроект уже направлен на обсуждение в правительство.

Однако есть и другое мнение. Оно заключается в том, что при ширине полос от 3 до 4,5 метров езда двух транспортных средств правилами не запрещена, если соблюдается безопасный боковой интервал. Опасность возникает только, если полоса другого размера (в Москве она более узкая). Также есть мнение, что, если предложение примут и введут новые штрафы, то, уходя от наказания, байкеры будут чаще выезжать на дороги без номеров и уходить от погони. Для некоторых из них преимущества мотоциклов в пробках перестанут быть очевидными, и они пересядут на четырехколесный транспорт, чем увеличат пробки на и без того загруженных дорогах.

Напомним, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года в России было зарегистрировано 2 млн 384,7 тыс. единиц мототехники. За 5 месяцев 2020 года жители страны приобрели 36,5 тыс. единиц.

Депутатская инициатива зарегистрирована, ее будут рассматривать на законодательном уровне. Не исключено, что в ближайшее время появится целый ряд новых жестких предложений, связанных с дорожным движением и направленных на снижение числа ДТП и смертности на дорогах. Время идет, и министерствам и ведомствам необходимо выполнять майские указы президента, озвученные в 2018 году. Одно из принятых направление – снижение смертности на российских дорогах. Ближайшая цель - к 2024 году достичь показателя не более 4 смертей в авариях на 100 тысяч населения (а к 2030 году стоит задача вообще свести этот показатель к нулю). По данным Росстата, в 2019 году в ДТП в России погибло 16 981 человек. Это 11,6 смерти на 100 000 населения.

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Фото взято с сайта amsrus.ru