АВТОВАЗ уходит на летние каникулы

АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 16 августа 2020 года. Также на летние каникулы уходят производственные площадки LADA Ижевск и LADA Запад Тольятти, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, в настоящее время компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети LADA.

В период отпуска на предприятиях Группы «АВТОВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.

АВТОВАЗ в июне реализовал на российском рынке 28020 автомобилей LADA – на 9% меньше, чем годом ранее. Несмотря на крайне негативный тренд из-за глобальной пандемии и колебаний курсов валют в апреле и мае, АВТОВАЗ фиксирует начало поэтапного восстановления спроса на рынке. По итогам шести месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 132596 машин, что на 24% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ сохранит режим полной пятидневной рабочей недели до 31 августа 2020 года. Ранее компания планировала перейти на режим сокращенной четырехдневной рабочей недели с 29 июня 2020 года. Руководство предприятия приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Тем не менее, на АВТОВАЗе не исключают введения режима 4-дневной рабочей недели, начиная с 31 августа 2020 года. Это мера, которой компания воспользуется для сохранения рабочих мест и коллектива в случае негативного сценария развития ситуации на рынке осенью. Окончательное решение будет принято в конце августа 2020 года.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили LADA можно в каталоге «Цена Авто».