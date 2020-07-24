Toyota запатентовала новый Highlander для российского рынка

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились изображения полноразмерного кроссовера Toyota Highlander нового поколения. Точная дата начала продаж машины на нашем рынке пока неизвестна. Ранее японская компания сообщала, что до российских дилеров автомобиль доберется этим летом, пишет портал Autonews.ru.

Построенный на новой глобальной архитектуре TNGA, Toyota Highlander четвертого поколения увеличился в габаритах и получил новый дизайн экстерьера. Кроссовер будет доступен на российском рынке с атмосферным двигателем V6 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Вслед за Toyota RAV4 новый Highlander оснащается инновационной системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD, с двумя электромагнитными муфтами на задней оси, а также системой выбора режимов движения Multi Terrain Select.

Оснащение нового Toyota Highlander дополнилось широким списком современных и технологичных опций, включая светодиодную переднюю и заднюю оптику, панорамную крышу с электроприводом, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему JBL с 11 динамиками, проекционный дисплей, полный пакет «Зимний комфорт» и др. Кроме того, автомобиль оснащен пакетом систем активной безопасности Toyota Safety System 2.0 с расширенным функционалом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года продажи полноразмерного кроссовера Toyota Highlander на российском рынке составили 515 автомобилей, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день рестайлинговая версия предыдущего Toyota Highlander предлагается в нашей стране по цене от 3 млн 875 тыс. рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели новых автомобилей, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».