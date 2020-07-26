KIA в 1 полугодии реализовала корпоративным клиентам около 12 тысяч автомобилей

Корпоративные продажи KIA по итогам первого полугодия 2020 года составили 11782 автомобиля. В результате доля корпоративных сделок в отчетный период составила 14,5% от общего объема продаж автомобилей KIA в России, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры KIA реализовали 81219 автомобилей KIA, что на 27% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,8% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили KIA и других марок, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».