Porsche отзывает в России около 700 внедорожников Cayenne

Компания «Порше Руссланд» 23 июля объявила об отзыве 676 внедорожников Porsche Cayenne, изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года. Причиной отзыва является вероятность того, что сварное соединение трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic затронутых автомобилей не соответствует требуемым спецификациям. В таком случае возможна утечка трансмиссионной жидкости, что будет заметно по масляным пятнам под автомобилем. Во время движения вытекающая жидкость ATF может создавать непредвиденные помехи для движущегося позади транспорта, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет проверена дата производства трубопровода ATF и, при необходимости, произведена его замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте этого года компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 5114 кроссоверов Porsche Macan, реализованных с апреля 2014-го по февраль 2019 года. Причиной отзыва стал риск утечки топлива, что может быть вызвано приложением внешнего усилия, в результате которого фланец топливного фильтра испытывает избыточное давление. А это в дальнейшем может привести к образованию трещин и появлению запаха топлива. При более неблагоприятных обстоятельствах нельзя исключать возможности утечки и даже возгорания топлива. Поэтому на тех автомобилях, которые попали под отзывную кампанию, должен быть доработан или заменен сервисный люк топливного фильтра.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Porsche реализовали 2338 автомобилей – на 11% меньше, чем годом ранее. Бестселлером Porsche на российском рынке в 2019 году остается спортивный внедорожник Porsche Cayenne с показателем 901 реализованный автомобиль (-45%).

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