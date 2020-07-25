ТОП-10 регионов по продажам BMW сегмента SUV

По итогам первого полугодия 2020 года BMW стал лидером в премиум-сегменте на российском рынке. Как «АВТОСТАТ» сообщал ранее, за первые полгода было продано 17 110 автомобилей марки. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популярным у покупателей оказался сегмент SUV.

На первом месте по количеству продаваемых BMW сегмента SUV - Москва. Только за первые 5 месяцев в столице реализовано 3 302 кроссовера. Лидером оказалась модель Х5 (828 шт.). Санкт-Петербург - на втором месте по числу продаж (1 018 шт.). В лидерах также Х5 (263 шт.). Замыкает тройку регионов, в которых больше других любят кроссоверы этой баварской марки, Московская область, где было приобретено 865 кроссоверов BMW. Лидер все тот же - Х5 (201 шт.).

На четвертой позиции в нашем условном рейтинге находится Краснодарский край, где жители купили 483 таких авто (лидер Х5 – 120 шт.). Пятое место досталось Татарстану – здесь реализовано 292 кроссовера BMW (лидер Х5 – 97 шт.).

В ТОП-10 также вошли Ростовская область – 270 шт. (лидер Х5 – 63 шт.)., Свердловская область – 241 шт. (лидер Х3 – 53 шт.), Челябинская область - 225 шт. (лидер Х3 – 49 шт.), Самарская область – 204 шт. (лидер Х5 – 44 шт.) и Ставропольский край – 171 шт. (лидер Х5 – 43 шт.).

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