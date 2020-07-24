ТОП-10 самых популярных автомобилей с кондиционером

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали продажи новых легковых автомобилей с кондиционером за первые 5 месяцев этого года. При этом в выборке участвовали только бюджетные автомобили, стоимостью до 1 млн рублей.

Согласно данным агентства, самой продаваемой и при этом «самой бюджетной» моделью стала отечественная LADA Granta в комплектации Classic/Optima. С января по май реализовано 40 153 таких автомобилей, стоимостью от 533 500 рублей.

На втором месте по популярности – LADA Vesta в комплектации Comfort. В первые 5 месяцев года жители нашей страны приобрели 34 961 такой автомобиль. Его цена начинается от 721 900 рублей.

Тройку лидеров замыкает корейский KIA Rio в комплектации Classic. За указанный период продано 29 853 таких автомобилей по цене от 799 900 рублей.

В пятерку самых популярных «бюджетников», в комплектации которых присутствует кондиционер, вошли также немецкий Volkswagen Polo в комплектации Trendline (16 784 шт.) и корейский Hyundai Solaris в версии Active Plus (15 775 шт.).

В ТОП-10 нашего рейтинга присутствует еще одна модель отечественного автопрома – пятиместный LADA Largus (12 502 шт.), следом за ним идут сразу три Renault – Duster (9 965 шт.), Logan (9 895 шт.) и Sandero (8 745 шт.). Замыкает десятку Skoda Rapid (8 289 шт.).

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