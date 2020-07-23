Volkswagen отзывает в России автомобили Passat 20-летней давности

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об тзыве 8 автомобилей Volkswagen Passat B5, изготовленных в период с 1998-го по 1999 год. Причина отзыва: на некоторых Passat B5 с отделкой обода рулевого колеса деревом и фронтальной подушкой безопасности водителя фирмы Takata существует вероятность того, что в случае ДТП удерживающая система сработает не с максимальной эффективностью. В результате может быть снижено защитное действие, сообщает пресс-служба Росстандарта. В силу возраста автомобиля оригинальные детали уже не доступны. Поэтому в настоящее время ведется разработка новых компонентов подушки безопасности, в которых будет использовано другое рабочее вещество. После разработки соответствующих компонентов подушек безопасности все вовлеченные автомобили будут модернизированы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, пятое поколение Passat выпускалось с 1996-го по 2005 гг. Модель получила полностью оцинкованный кузов, усовершенствованный двигатель TDI, мощные четырех-, пяти-, шести- и восьмицилиндровые моторы, а также высококачественное исполнение, которое до этого момента можно было встретить только в моделях бизнес-класса. В Китае, где даже была предложена удлиненная версия модели, Passat B5 просуществовал вплоть до 2009 года. В общей сложности по всему миру было реализовано свыше 4 млн автомобилей Passat пятого поколения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале этого года на российском рынке появился флагманский Passat нового поколения. Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 150 л.с. или 190 л.с. Оба силовых агрегата доступны с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а 150-сильную версию можно также заказать с 6-ступенчатой механической коробкой. Новый Volkswagen Passat доступен в трех комплектациях: Respect (от 1 млн 829 тыс. руб.), Business (от 2 млн 249 тыс. руб.) и Exclusive (от 2 млн 389 тыс. руб.).

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