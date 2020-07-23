Спрос на автомобили с пробегом восстановился, но год будет непростым

После апрельского «карантинного» падения российский рынок автомобилей с пробегом уже в мае немного пошел в рост. И хотя данных по июньским перепродажам пока нет, эксперты аналитического агентства «Автостат» полагают, что цифры июня будут близкими к показателям июня 2019 года или даже немного их превысят.

Среди главных причин такого активного восстановления исполнительный директор агентства Сергей Удалов называет отложенный спрос и действие программ господдержки, стимулирующих покупку новых автомобилей и, соответственно, пополнение и рынка с пробегом. При этом эксперт отмечает, что на вторичном рынке премиум-сегмент, на который приходится 9,7% доли рынка, чувствует себя лучше, чем массовый (падение по итогам 5 месяцев составило 12,3% и 14,1% соответственно), а в сегменте в возрасте «до 5 лет» ситуация выглядит лучше, чем среди более возрастных автомобилей.

В числе других тенденций, выявленных экспертами, можно отметить следующие: цены на рынке автомобилей с пробегом заметно подросли, а «хороших машин» (возраст до 5 лет, не битые, не работавшие в такси и пр.) за последние 2-3 месяца стало существенно меньше. Статистика говорит, что за 5 месяцев 2020 года было зарегистрировано 1,76 млн авто с пробегом, из них в возрасте до 5 лет – 216,7 тыс. шт. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этих и других тенденциях на рынке автомобилекй с пробегом шла речь 22 июля на онлайн-форуме «Used Cars Forum -2020. Автомобили с пробегом. Рынок. Программы. Инструменты». Участниками встречи стали представители B2В-автобизнеса – дистрибьюторы, дилеры, представители страховых компаний и финансовых организаций, собственники бизнеса, менеджмент отделов продаж и маркетинга, аналитики и специалисты IT. Более подробно об этом можно узнать из специально подготовленного пресс-релиза.