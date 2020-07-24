Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле

Обновленная программа, которая компенсирует гражданам траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начала работать с 20 июля. Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а "Газпром" - еще 30% в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Таким образом, владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%, пишет агентство "ТАСС".

По задумке властей переход на газ снизит траты владельца автомобиля на топливо на 60-65%. Речь идет о КПГ (компримированном природном газе), а не о других видах газомоторного топлива: СУГ (сжиженном углеводородном газе) или СПГ (сжиженном природном газе).

По подсчетам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, благодаря использованию КПГ вместо бензина граждане и представители малого и среднего бизнеса смогут сэкономить от 100 до 200 тыс. рублей в год с каждого автомобиля.

"Такая мера может стать эффективным способом поддержки как физлиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в нынешний непростой период. Это, например, таксисты, фермеры, которым необходимо много ездить, доставляя свою продукцию потребителям, - словом, все те, у кого в бизнесе достаточно приличную статью расходов составляют транспортные издержки", - говорит он.

Как считают в "Газпром газомоторном топливе", компримированный природный газ существенно экологичнее и дешевле традиционных видов топлива, поэтому он активно используется во всем мире. Например, в Китае продается в 40 раз больше такого топлива, чем в России. По данным компании, на легковом автомобиле на одной заправке можно проехать порядка 250 км, а потом переключиться на бензин. Пробег грузовых на одной заправке составляет около 450-500 км. Стоимость переоборудования без учета новых субсидий составляет в среднем от 60 до 90 тыс. рублей. В настоящее время на территории России действует 484 газозаправочных объекта для автомобилей, 329 из которых принадлежит "Газпрому".

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