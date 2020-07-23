Казахстанский автопром в 1 полугодии вырос на 56%

По итогам первого полугодия 2020 года на территории Казахстана было произведено 32059 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 55,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», с начала года производство легковых автомобилей выросло на 48,6% до 27867 штук. Выпуск автобусной техники составил 713 машин (+5,8%). Производство грузовых автомобилей выросло в 3,5 раза, составив 2974 экземпляров.

В июне с конвейеров казахстанских предприятий сошло 4902 единиц автотранспортных средств, что на 32% выше показателя годичной давности. Как отмечается, на протяжении двух последних месяцев за отечественными производителями сохраняется рекордная рыночная доля: при выборе нового автомобиля 75% покупателей выбирает продукцию казавтопрома. По итогам полугодия реализовано 25259 автомобилей казахстанского производства (+39,1%), в результате их рыночная доля возросла до 69,8% против 56,4% годом ранее.

Пятёрку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки в первом полугодии составили LADA (7922 шт.), Hyundai (6792 шт.), Ravon (3395 шт.), KIA (3080 шт.) и Chevrolet (596 шт.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (332 шт.), UAZ (242 шт.) и Skoda (202 шт.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили LADA Granta (3543 шт.), Ravon Nexia R3 (3395 шт.), Hyundai Tucson (2215 шт.), LADA Vesta (1834 шт.) и KIA Rio (1795 шт.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Creta (1425 шт.), LADA 4x4 (1292 шт.), Hyundai Accent (1196 шт.), Hyundai Elantra (1062 шт.) и LADA Largus (1027 шт.).

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.