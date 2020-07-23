KIA опубликовала первый эскиз нового кроссовера Sonet

Компания KIA Motors India опубликовала первый официальный эскиз нового субкомпактного кроссовера, который уже готов к серийному производству – KIA Sonet. Концептуальная модель Sonet впервые была показана широкой публике на выставке Delhi Auto Expo 2020, а полноценная премьера серийной версии Sonet состоится уже до конца лета, сообщает пресс-служба KIA.

Судя по рендерному изображению, переднюю часть KIA Sonet отличает фирменный контур обрамления решетки радиатора в стилистике «улыбка тигра» (tiger nose), и такие самые современные решения, как «трехмерная лестница» геометрического рисунка самой решетки. При этом заметно, что на формы и линии фирменной решетки оказали определенное влияние и «индийские» мотивы.

Вслед за Seltos, Sonet станет второй моделью KIA, которая была создана в первую очередь для индийского рынка и будет производиться на местном заводе. Но при этом новый кроссовер будет адресован клиентам во многих других странах мира, и уже в ближайшее время состоится его официальная мировая премьера. Вскоре после нее автомобиль выйдет на рынок Индии, где уже представлены кроссовер Seltos и минивэн Carnival.

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