Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса

Компания Ford вдвое увеличила объемы производства нового Bronco в исполнении First Edition. Изначально предполагалось, что Bronco First Edition будет выпущен в количестве 3,5 тыс. экземпляров, однако всю партию раскупили буквально за несколько часов после премьеры. Тогда автопроизводитель принял решение выпустить 7 тыс. внедорожников, но и они все уже забронированы, пишет портал Motor.ru.

В представительстве Ford подтвердили, что зарезервированы как трехдверные, так и пятидверные Bronco в исполнении First Edition – они стоят 59305 и 63500 долларов соответственно (4,2 и 4,5 млн рублей). Несмотря на то, что компания пошла навстречу клиентам, те остались недовольны решением удвоить объемы производства. На форуме, посвященном Bronco, появились гневные комментарии о том, что из-за этого теряется коллекционная ценность лимитированной серии First Edition.

В «стартовом» исполнении внедорожник комплектуется 2,7-литровым наддувным V6 мощностью 315 л.с., который сочетается с 10-диапазонной автоматической коробкой передач. От прочих комплектаций First Edition отличается расширенным списком оборудования, в который, помимо прочего, входят кожаные кресла с функцией подогрева и 12-дюймовый экран мультимедийной системы.

Для того, чтобы забронировать внедорожник, клиент должен оставить депозит в размере 100 долларов (7 тыс. рублей по нынешнему курсу). Из-за ажиотажа на старте приема заказов сайт Ford рухнул под натиском желающих внести предоплату.

Напомним, Ford возродил рамный внедорожник Bronco в июле этого года. Предыдущий Bronco прекратили выпускать еще 24 года назад – в 1996-м, он представлял собой огромный двухдверник на шасси тогдашнего Ford F-Series. В новом воплощении Bronco – это среднеразмерный внедорожник, построенный на рамном шасси пикапа Ford Ranger T6. Использованы та же лонжеронная рама, передняя независимая подвеска и задний неразрезной мост.

Стиль автомобиля максимально близок к модели первого поколения выпуска 1965-1977 годов. Именно ей подражают круглые фары, общие пропорции кузова, «плоские» боковины, съемная сегментная крыша, безрамные боковые стекла. При этом в Ford отмечают, что во главу угла была поставлена практичность, а не стиль. Автомобиль обладает самым высоким дорожным просветом в классе 294 мм, самую большую глубину преодолеваемого брода – 851 мм. Впервые в сегменте машину можно будет заказать на 35-дюймовой off-road резине прямо с завода.

Интерьер тоже вдохновлен оригинальным «Бронко». Салон защищен от атмосферных осадков и имеет прорезиненный пол со сливными отверстиями, защищенную от воды электронику и водостойкую обивку. Передняя панель также может быть оснащена удобной стойкой для монтажа различных устройств, включая смартфоны, экшн-камеры, навигаторы и др.

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