Lexus в июне увеличил продажи в России на 23%

Российские дилеры Lexus в июне реализовали 2023 легковых автомобиля – на 23% больше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2020 года продажи Lexus в нашей стране составили 8534 машины, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Lexus занял третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей, сообщает пресс-служба Lexus.

Самой популярной моделью Lexus в январе-июне 2020 года остается обновленный кроссовер RX, на котором свой выбор остановили 4307 российских клиентов (+12%). Таким образом, модель обеспечила более половины в общем объеме реализации марки в отчетный период.

Стоит отметить, что с начала года в России были запущены три специальные серии Lexus – флагманского внедорожника LX Black Vision, кроссовера NX Black Vision и бизнес-седана ES 250 F Sport. Во второй половине 2020 года Lexus продолжит запуск специальных серий популярных моделей.

Кроме того, во втором полугодии Lexus планирует развивать онлайн-инструменты, которые позволят клиентам приобрести автомобиль не выходя из дома. Минувшей весной в городах, где нормативные акты не позволяли проводить тест-драйвы в дилерских центрах из соображений безопасности, уже была реализована практика доставки автомобилей на дом. Важным шагом на пути к организации онлайн-продаж стал запуск сервиса «Автомобили в наличии» – он позволяет отправиться именно в тот дилерский центр, где есть нужный автомобиль.

В каких городах есть дилерские центры Lexus, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».