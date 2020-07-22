Hyundai Palisade получил новую топовую версию

Флагманский кроссовер Hyundai Palisade получил новую топовую модификацию Calligraphy, которая отличается от версии Limited косметическими изменениями и более роскошной отделкой.

Как сообщает портал Motor.ru, автомобиль будет доступен исключительно с 3,8-литровым 291-сильным бензиновым мотором V6 и 8-ступенчатым «автоматом» с полноприводной трансмиссией. Calligraphy выглядит чуть иначе, чем остальные Palisade: у него новая решетка радиатора с треугольными элементами, боковые зеркала с подсветкой и новый дополнительный стоп-сигнал на двери багажника. Вдобавок кроссовер украшен новыми 20-дюймовыми колесами со сложным рисунком спиц.

Внутри Hyundai Palisade в исполнении Calligraphy обладает всеми опциями версии Limited, в том числе 12,3-дюймовой электронной панелью приборов и 10,25-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы. Топовая модификация будет доступна исключительно в семиместном исполнении с раздельными креслами второго ряда. Дополнительно Calligraphy получит рулевое колесо с отделкой перфорированной кожей, дверные панели с прострочкой, замшевую обивку потолка и особые таблички на порогах. В США Palisade Calligraphy будет доступен по цене 48890 долларов, что на 1140 долларов дороже Limited.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade появится в ноябре этого года. На сегодняшний день линейка SUV от Hyundai в России включает модели Creta, Tucson и Santa Fe. Всего по итогам полугодия 2020 года реализовано 41409 кроссоверов Hyundai, что составляет 65% в общем объеме реализации марки.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».