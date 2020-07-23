«НЕФАЗ» поставит автобусы для Казани

Нефтекамский автозавод поставит 30 автобусов большой вместимости НЕФАЗ 5299-40-57, работающих на компримированном природном газе, в адрес Муниципального унитарного предприятия г. Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №2». Договор о поставке пассажирской техники в лизинг заключен с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и должен быть исполнен до 5 ноября этого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, это не первая поставка техники этой модели в столицу Татарстана. Казань стала первым городом, в котором начали курсировать рестайлинговые автобусы НЕФАЗ 5299-40-57. Первые такие автобусы появились в автопарке столицы еще в 2018 году.

Максимальная пассажировместимость низкопольных автобусов НЕФАЗ 5299-40-57 составляет 111 человек. Усовершенствовано рабочее место водителя: улучшен обзор, появилась новая эргономичная панель приборов, установлено водительское сиденье на пневмоподвеске с регулировкой подголовника и наклона спинки. Что касается слона автобуса, на широкой накопительной площадке есть место для велосипеда, детской коляски и людей с ограниченными возможностями. На поручнях установлены кнопки вызова водителя а для большего комфорта пассажиров установлены дополнительные отопители.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в Научно-техническом центре КАМАЗа проходят испытания городского полунизкопольного дизельного автобуса НЕФАЗ-4299-30-52. В августе планируется передать НЕФАЗ-4299-30-52 на сертификацию, после чего начнется серийное производство этой модели.

Как сообщалось ранее, помимо автобуса среднего класса НЕФАЗ 4299-30-52, в 2020 году Нефтекамский автозавод планирует вывести на рынок городской автобус НЕФАЗ 5299-40-57 на сжиженном природном газе, междугородный автобус НЕФАЗ 5299-37-57 на компримированном природном газе в новом облике, рестайлинговый полунизкопольный автобус НЕФАЗ 5299-30-57, сочлененный электробус КАМАЗ-6282 и сочлененный автобус НЕФАЗ-6299.

В настоящее время Нефтекамский автозавод серийно выпускает обширный модельный ряд автобусов – городские, пригородные, междугородные, междугородные в северном исполнении, автобус с двигателем, работающим на метане, автобус повышенной комфортабельности туристического класса, низкопольные и полунизкопольные автобусы, а также электробусы.

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