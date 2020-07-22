Автофинансовые сервисы 2030: что ждет нас в ближайшие 10 лет?

В рамках прошедшего вчера онлайн-форума «FinAuto – 2020: финансовые инструменты авторынка. Кредитование. Страхование. Лизинг» генеральный директор компании «Frank RG» Юрий Грибанов рассказал о том, что происходит на рынке автокредитования сегодня и чего стоит ожидать в будущем.

Он отметил, что рынок сегодня находится в фазе зрелости. При этом, вопреки ожиданиям, здесь не появилось одного-двух доминантов, и этот бизнес остается высококонкурентным. В будущем же нас ждет гибридизация финансовых продуктов, развитие лизинга, снижение маржи из-за низких ставок и удорожание банковских лицензий. Кроме того, неизбежна консолидация маркетплейсов и классифайдов, развитие автокредитования р2р, становление шеринговой экономики и появление беспилотных автомобилей.

В таких условиях выживут только умные и быстрые компании, которые умеют работать в партнерстве, а также такие, кто умеет искать новых клиентов и наилучшим образом удовлетворять их потребности.

По словам Юрия Грибанова, расстановка сил изменится и у многих компаний есть шанс поучаствовать в новом переделе рынка.

Прогнозы и мнения других экспертов рынка смотрите в итоговом пресс-релизе.