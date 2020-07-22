Какие автомобили с пробегом наиболее популярны на Дальнем Востоке?

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе-мае 2020 года в Дальневосточном федеральном округе было перепродано 132,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 8,6% меньше, чем за 5 месяцев 2019 года.

В марочной структуре местного рынка ожидаемо лидирует японская Toyota, результат которой за указанный период составил 67,3 тыс. автомобилей (-6,9%). Следом с большим отставанием идут Nissan (16,8 тыс. шт.; -11,1%) и Honda (12,7 тыс. шт.; -1,1%). Отметим, что на долю этих трех марок приходится 73,2% от всего рынка автомобилей с пробегом в ДФО. Кроме них в ТОП-5 брендов также вошли Mitsubishi (5,2 тыс. шт.; - 14,8%) и Suzuki (4,1 тыс. шт.; -11,7%).

Среди моделей первенство принадлежит Toyota Corolla. Ее объем перепродаж составил 9,7 тыс. экземпляров, что на 6,4% меньше, чем в январе-мае 2019 года. Вдвое меньший тираж у Honda Fit (4,3 тыс. шт., -2,6%), которая занимает вторую строчку рейтинга. Третьей стала модель Toyota Prius (4 тыс. шт., +10%). В пятерку лидеров вошли еще две модели Toyota – хэтчбек Vitz (3 тыс. шт., +1,3%) и седан Mark (2, 9 тыс. шт., -11,5%).

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