Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году

Первые автономные такси без водителя могут поехать по дорогам Москвы в 2024 году, сообщил замминистра транспорта Алексей Семенов. Сейчас в российской столице в рамках эксперимента проводится тестирование более сотни беспилотных автомобилей "Яндекса", однако при этом водитель обязательно должен быть за рулем машины, пишет агентство "ТАСС".

Стоимость поездок на беспилотном такси будет дешевле, чем поездка на такси с водителем за рулем, заявил, в свою очередь, директор по корпоративным отношениям "Яндекса" Антон Шингарев.

В 2018 году был запущен эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. Так, в столице беспилотные автомобили тестируются преимущественно в районе Раменки, на Мичуринском проспекте, южном дублере Кутузовского и Комсомольского проспектов, а также в Центральном административном округе. В Москве на дорогах общего пользования свои разработки тестируют "Яндекс" и МАДИ, в Татарстане на заводской территории - КАМАЗ.

На данный момент список регионов, где может проводиться тестирование, расширен до 13 регионов (добавились Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области, Санкт-Петербург и др.).

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