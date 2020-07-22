Госкомпании могут обязать закупить в 2020 году российские автомобили на два года вперед

Крупнейшие госкомпании могут обязать закупить в 2020 году автомобильную технику российского производства исходя из потребностей в такой технике на период 2020-2022 года. Соответствующий проект правительственных директив для госкомпаний согласовали Минфин, Минэкономразвития и Росимущество, сообщил агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.

Сами директивы предусматривают, что госкомпании должны будут принять внутренние документы регламентирующие особенности закупок в 2020 году ряда автомобильной техники. Предполагается, что под действие директивы подпадет автомобильная продукция категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, М1G, М2G, М3G, N1G, N2G и N3G, пишет агентство «Финмаркет».

При этом к участникам закупок такой техники будет предъявляться ряд требований. В их числе подтверждение российского происхождения закупаемой техники (в виде акта экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ) и осуществление поставки в 2020 году исходя из запланированной госкомпанией потребности на 2020-2022 годы.

Согласно проекту директив, госкомпании должны будут до 31 июля текущего года принять решения о проведении закупки названной автомобильной техники исходя из запланированной потребности на 2020-2022 годы. При этом предусматривается отсрочка платежа в отношении запланированных поставок в 2021 и 2022 годы на один квартал.

Также в проекте директив отмечается, что закупку необходимой автомобильной техники госкомпании смогут проводить неконкурентными способами. Эти особенности закупки автомобильной техники должны будут распространяться на дочерние компании, доля в которых у госкорпораций превышает 50%.

Отчеты о результатах таких закупок госокомпании должны будут направить в Минпромторг, а также опубликовать на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (с приложением электронных копий подтверждающих документов).

«Принятие проекта директив позволит стимулировать и поддерживать предприятия автомобильной промышленности РФ, - процитировал источник пояснительную записку к проекту директив. - Реализация проекта директив госкомпаниям и их дочерними обществами будет гарантировать значительный спрос на автомобильную продукцию, а также способствовать импортозамещению».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ведомства и компании с госучастием РФ смогут в этом году приобрести автомобили в рамках опережающей закупки для поддержи российского автопрома в кредит по ставке 0%, следует из постановления кабмина. Само постановление утверждает правила предоставления бюджетных субсидий финансовым организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам или договорам факторинга, заключенным в 2020 году по контрактам поставки автотехники.

Так, субсидии можно получить при условии, что у финансовой организации, претендующей на них, российское происхождение, а предоставленный кредит на поставку автотехники обеспечен залогом прав требований по обязательствам на основании договора поставки. Согласно документу, сам кредит не должен превышать стоимость поставляемых машин, кредитный договор предусматривает ставку по кредиту в размере 0% годовых с учетом субсидии.

Напомним, по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина по положению дел в автопроме в конце апреля для поддержки отрасли в числе прочих мер было принято решение провести в 2020 году опережающие закупки автотехники, которые планировались ведомствами и госкомпаниями в будущие периоды. На это было выделено 4,5 млрд рублей, ожидаемый эффект составит 33 тысячи дополнительно проданных машин.

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