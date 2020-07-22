Mercedes-Benz сворачивает выпуск седанов в Америке

Концерн Daimler в рамках запущенной программы оптимизации расходов принял решение пересмотреть загрузку двух американских заводов – это собственная площадка в Тускалузе (США, штат Алабама) и предприятие Compas в мексиканском городе Агуаскальентесе, созданное в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan. В частности, Daimler планирует прекратить выпуск седанов Mercedes C-класса на заводе в Алабаме и снять с производства седан A-класса, который собирают в Мексике, пишет издание «Авторевю».

Продажи «цешки» в США упали с 77 тысяч в 2017-м до 49 тыс. машин в 2019 году, а седан А-класса за 1,5 года нашел менее 25 тыс. покупателей. Точную дату прекращения производства в компании пока не называют, но если С-класс продолжат поставлять в США с других заводов (скорее всего, из Германии), то эксперимент с дебютом А-класса в США (хэтчбеки прежних поколений на местном рынке не продавали), может не получить продолжения. Вместо четырехдверки на конвейер встанет более перспективный соплатформенный кроссовер GLB. Судя по всему, без седанов A-класса останутся и другие рынки, включая российский. Впрочем, длиннобазные варианты четырехдверного A-класса выпускают в Китае, но сейчас они продаются только на внутреннем рынке.

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