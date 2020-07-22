Начал работу онлайн-форум «Used Cars Forum – 2020»: автомобили с пробегом

Сегодня, 22 июля, начал свою работу онлайн-форум «Used Cars Forum – 2020»: автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Стратегическим партнером мероприятия стала компания «Avito АВТО».

К обсуждению предлагаются следующие темы:

- Аналитический обзор рынка 2019 и 1 полугодие 2020: объёмы, динамика, структура, тенденции

- Финансовые тренды 2020: как влияет конъюнктурная экономическая ситуация на продажи АСП

- Программы производителей и кэптивных банков. Что работает и как?

- Кредитование авто с пробегом. Банковские программы, дилерский взгляд

- Онлайн путь к покупке автомобиля с пробегом – где ищут и как принимают решение?

- Маркетинговый контент для авто с пробегом – эффективные инструменты и тренды

- Трафик с классифайдов – инструменты и методы работы дилера

- Интернет-аукционы дилеров – эффективный инструмент для бизнеса авто с пробегом?

- Источники автомобилей с пробегом

- Cервис постгарантийного парка как залог трейд-ин

Свои оценки, прогнозы и оперативные данные по рынку представят ведущие аналитики, представители банков, страховых и лизинговых компаний, а также эксперты, которые много лет специализируются на торговле подержанными машинами.

Кроме того, в рамках форума пройдет специальное мероприятие - пятое ежегодное вручение премии, учрежденной «АВТОСТАТ» - «Used car awards - 2020».

Если вы хотите узнать секреты успеха компаний, работающих на рынке автомобилей с пробегом, или получить «консолидированный» совет от экспертов этого бизнеса, вы еще успеете пройти регистрацию и лично задать вопрос любому спикеру.