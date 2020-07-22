SsangYong представил изображения своего первого электрокара

Компания SsangYong Motor опубликовала изображения своего первого электромобиля, который разрабатывает в рамках проекта под названием Е100. Новинка получит алюминиевый капот, который позволит снизить общую массу, и выйдет на рынок в начале следующего года. На изображениях видна компактная фальшрешетка радиатора, «двухэтажная» оптика со светодиодными полосами и рейлинги на крыше, пишет портал Motor.ru.

По словам главы британского представительства SsangYong Ника Лаерда, электрокар не станет принципиально новой моделью – он будет представлять собой электрическую версию нового кроссовера Korando, известного в России под именем Actyon.

Внешность электромобиля получит отсылки к концепт-кару e-SIV, представленному на автосалоне в Женеве в 2018 году. SsangYong e-SIV комплектовался единственным электромотором мощностью 190 л.с. и комплектом батарей емкостью 61,6 киловатт-часа, которые обеспечивали запас хода до 450 км. В оснащение входили система автономного вождения и мультимедийная система с функцией управления голосом.

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