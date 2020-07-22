Началось производство нового Bentley Bentayga

Компания Bentley Motors начала производство нового Bentayga на заводе в Крю (Великобритания) с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу. На российском рынке новинка появится в четвертом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба британской марки. Первым в продажу поступит Bentayga V8 – под его капотом установлен бензиновый двигатель V8 4,0 л с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 550 л.с. и крутящий момент 770 Нм.

Внешний вид нового Bentayga отличают массивная матричная решетка радиатора, которая теперь расположена более вертикально, агрессивный дизайн переднего бампера, а также новая технология светодиодных матричных фар с эффектом граненого хрусталя. Задняя часть Bentayga также переработана – автомобиль получил крышку багажника во всю ширину кузова с новыми встроенными фонарями, широкие двойные патрубки выхлопных труб, а номерной знак теперь расположен в бампере для создания более лаконичного внешнего вида. Также для Bentayga предлагаются колесные диски с новым оригинальным дизайном.

Салон внедорожника отличают новая центральная панель и рулевое колесо, обивка дверей и модернизированные сиденья, которые теперь доступны с функцией вентиляции заднего сиденья для пятиместного варианта салона. Пассажирам второго ряда сидений также станет значительно просторнее – в зависимости от конфигурации пространство для ног увеличилось на величину до 100 мм.

Информационно-развлекательная система нового поколения интегрирована в переднюю панель в виде «крыльев» Bentley и оснащена 10,9-дюймовым экраном. Совершенно новый цифровой дисплей сверхвысокого разрешения с динамическими графическими элементами может индивидуально настраиваться в соответствии с предпочтениями водителя.

Использование новейшего оборудования и программного обеспечения предоставляет доступ к новой навигации по спутниковым картам, онлайн-поиску и другим функциям. Впервые в стандартную комплектацию входит Apple CarPlay наряду с существующей проводной системой и системой Android Auto (в зависимости от страны). Для пассажиров задних сидений предлагается новый планшет с увеличенным сенсорным экраном и дистанционным управлением, подобный тому, что впервые был представлен в Flying Spur. Усовершенствованы технологии подключения устройств – порты USB-C и беспроводное зарядное устройство для смартфонов теперь входят стандартное оснащение.

Впервые для Bentley салон может быть дополнительно украшен темной отделкой с ромбовидным рисунком и эффектом матового алюминия, а также двумя новыми для Bentayga видами шпона: Koa и Crown Cut Walnut. Среди эксклюзивных опций от ателье Mulliner – новая детализированная ромбовидная прострочка и тончайшая окантовка сидений.

Новый Bentayga призван продолжить историю успеха своего предшественника, продажи которого превысили 20 тыс. единиц. Как отмечается, реализация комплексных мер социального дистанцирования позволила вернуть объемы производства автомобилей Bentley, ранее сокращенные на 50%, к прежнему уровню.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».