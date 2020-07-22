Запрет на использование подержанных запчастей вступит в силу не ранее 2022 года

В России запретят устанавливать на автомобили бывшие в употреблении глушители, рулевые рейки, компоненты тормозной системы, ремни безопасности и подушки безопасности. Соответствующие поправки вносятся в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, пишет газета «Коммерсант».

Запрет на применение ряда б/у запчастей вступит в силу не раньше 2022 года, к тому году власти должны определиться, каким образом контролировать новые правила и какой штраф взимать за нарушение.

Как считает технический директор федерального агрегатора техпомощи и эвакуации МЭТР Денис Голосюк, контроль за установкой б/у запчастей практически невозможен. А определить, какая деталь стоит – новая или подержанная – без техэкспертизы тоже нельзя.

«Представить, что будет вестись контроль за всеми деталями, которые ставят на авто, довольно сложно. В общем, как именно отслеживать выполнение новых норм - большой вопрос. Скорей всего, соблюдать эти требования не будут ни автовладельцы, ни ремонтники. К тому же надо понимать, что нововведения не являются обязательными, пока не будут вписаны или в КоАП, или в ПДД», – говорит Денис Голосюк.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».