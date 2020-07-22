Honda сократит модельный ряд в США

Модельный ряд компании Honda в США в ближайшие месяцы недосчитается сразу нескольких машин. Причем, что характерно, в отставку уйдут только легковые модели: кроссоверов сокращение не коснется. В частности, будет остановлено производство двухдверок Honda Civic Coupe, а в семействе следующего поколения такой версии не будет вовсе, пишет издание «Авторевю».

Напомним, классическое двухдверное купе присутствует в гамме «Сивика» с 1992 года. Со временем оно осталось только на американском рынке, но и там сбыт упал до минимума: после того как в 2016-м в США начали продавать Civic-хэтчбек, доля купе в структуре спроса сократилась с 16% до 6%. И теперь в компании решили, что держать и дальше Civic Coupe на конвейере не стоит.

Три года назад Honda точно так же отказалась от более крупной модели Accord Coupe – на такие модификации приходилось всего 4% продаж семейства, и разработку новой двухдверки посчитали невыгодной. А теперь седан Honda Accord лишился механической коробки передач, которую выбирали лишь 1-2% покупателей. На самом деле производство трехпедальных версий было прекращено еще в декабре 2019-го, но только сейчас дилерский запас таких машин подошел к концу. К слову, основные конкуренты «Аккорда» в Америке уже давно лишились «механики».

Наконец, с рынка США уходит компактный хэтчбек Honda Fit (в Европе и России эта модель больше известна под именем Jazz). Прежде такие автомобили находили здесь по 50-60 тыс. покупателей в год, а последние два года спрос держится около отметки 35 тысяч. Это не самый плохой результат, однако в «Хонде» приняли решение, что представленный прошлой осенью Fit/Jazz нового поколения на рынке США не появится. Вместо этого компания собирается нарастить продажи компактных кроссоверов Honda HR-V, которые и без того в прошлом году нашли здесь 99 тыс. покупателей.

К слову, в России Honda полностью отказалась от легковых моделей еще пять лет назад. Сейчас у нас продаются только кроссоверы CR-V и Pilot.

Эти и другие автомобили можно найти а автосалонах проверенных дилеров.