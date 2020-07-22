ТОП-10 регионов РФ по доле гарантийных LCV

В рамках исследования «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, в каких регионах нашей страны зафиксирована наибольшая доля легких коммерческих автомобилей с гарантийным сроком*.

В результате проведенного исследования выяснилось, что каждый седьмой LCV, зарегистрированный в Москве, еще находится на гарантии. Так, на долю таких машин приходится 14,3% от всего столичного парка, что составляет 40,7 тыс. единиц (по состоянию на 1 января 2020 года). И это самый высокий показатель в России.

В Санкт-Петербурге на гарантии находится каждый девятый LCV (16,5 тыс. шт.; доля – 11,1%), а в Московской области – почти каждый десятый (23,9 тыс. шт.; доля – 10,2%). В остальных субъектах РФ данный показатель составляет менее 10%.

Так, лучшим среди нестоличных регионов является Татарстан, где на долю гарантийных LCV приходится 9,7% местного парка. В Самарской и Нижегородской областях им принадлежит 8,4% и 8,3% парка соответственно. Кроме них, в ТОП-10 по этому показателю попадают: Ханты-Мансийский АО (7,9%), Воронежская область (7,7%), Башкортостан (7,7%) и Тюменская область (7,5%).

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* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени).