10-тысячный кроссовер Lamborghini Urus отправится в Россию

Компания Lamborghini выпустила 10-тысячный кроссовер Urus спустя два года после выхода модели на рынок. Юбилейный автомобиль отправится в Россию, сообщает пресс-служба итальянской марки. Ставший 10-тысячным Urus окрашен в новый черный матовый цвет Nero Noctis Matt, а также дополнен дизайн-пакетом Carbon и двухцветным черно-оранжевым интерьером с элементами из углеродного волокна, созданным благодаря программе персонализации Ad Personam. Символично, что именно этот автомобиль также станет 250-м Urus, переданным клиенту в России с момента выхода модели на рынок.

Напомним, в июне 2020 года компания Automobili Lamborghini представила кроссовер Urus в абсолютно новой серии Pearl Capsule. Яркий двухцветный кузов окрашен традиционным для Lamborghini четырехслойным глянцевым покрытием с применением эксклюзивных перламутровых оттенков: желтого Giallo Inti, оранжевого Arancio Borealis и зеленого Verde Mantis. Крыша, задний диффузор, спойлер и другие элементы выполнены в черном глянцевом цвете. Новый дизайн-пакет Urus Pearl Capsule будет доступен для Urus 2021 модельного года в качестве опции.

С момента мировой премьеры в декабре 2017 года кроссовер Lamborghini Urus способствовал заметному росту продаж Automobili Lamborghini: в 2019 году, который стал первым полным годом продаж с момента выхода модели на рынок, клиентам было передано 4962 кроссовера.

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