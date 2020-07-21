FAW определился с названием нового кроссовера для России

Китайский автоконцерн FAW зарегистрировал в России названия Bestune и Bestune T77 – соответствующий документ опубликован в открытой базе Роспатента. Под этим именем в четвертом квартале 2020 года на российском рынке появится переднеприводный кроссовер, пишет портал Motor.ru.

Bestune – это суббренд, под которым продаются легковые модели FAW. Он пришел на смену схожему по звучанию Besturn. Что же касается обозначения T77, то оно заявлено для нового кроссовера, который должен появиться в России до конца этого года.

Переднеприводный кроссовер Bestune T77 оснащается 1,2-литровым бензиновым турбомотором, который развивает 143 л.с. и 204 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач либо 7-ступенчатым «роботом».

На сегодняшний день модельная линейка FAW на российском рынке включает кроссоверы Besturn X80 и Besturn X40, которые стоят от 800 тысяч и 830 тыс. рублей соответственно, а также новый седан Besturn B30 стоимостью от 550 тыс. рублей – он появится у дилеров в ближайшее время.

По итогам первого полугодия 2020 года продажи компании FAW в России выросли на 53% и составили 713 автомобилей. Бестселлер марки, кроссовер X40, разошелся в количестве 424 экземпляров.

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