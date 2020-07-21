Hyundai запускает услугу онлайн-записи на сервисное обслуживание

Компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила новую услугу онлайн-записи на сервисное обслуживание автомобилей Hyundai. Теперь у владельцев автомобилей Hyundai появилась возможность забронировать удобное время для посещения дилерских центров, не выходя из дома, сообщает пресс-служба корейской марки. Полностью автоматизированный сервис записи без необходимости обратного подтверждения со стороны дилера доступен для всех зарегистрированных пользователей программы лояльности «Мир Хендэ».

Воспользоваться бесплатной услугой можно круглосуточно. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на платформе «Мир Хендэ» или в одноименном мобильном приложении, доступном для скачивания в App Store и Google Play. В процессе записи в режиме реального времени автовладельцы смогут увидеть свободные интервалы обслуживания в выбранном дилерском центре Hyundai и зарезервировать наиболее подходящую дату визита. После выбора интересующих видов работ и ознакомления со стоимостью их выполнения достаточно подтвердить свою запись. Благодаря отсутствию необходимости общения клиента и специалиста дилерского центра по телефону онлайн-запись на сервисное обслуживание пройдет значительно быстрее.

Для дистанционного бронирования временных слотов для техобслуживания доступны дилерские центры Hyundai на всей территории России. Посмотреть полный список дилеров, поддерживающих услугу онлайн-записи, можно в приложении «Мир Хендэ».

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