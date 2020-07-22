Volkswagen обновляет парк Российского футбольного союза

Компания Volkswagen в рамках сотрудничества обновила парк Российского футбольного союза, передав в пользование 10 автомобилей. Среди них – новый Passat, новое поколение модели Jetta, Touareg R-Line, Tiguan Sportline, Caravelle и новый Multivan, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Для повышения комфорта водителя и пассажиров в автомобилях Volkswagen установлены информационно-развлекательные системы, а также системы помощи водителю. В модели Passat Exclusive предусмотрено наличие системы бесключевого доступа Keyless Access и запуска двигателя Press & Drive, системы Easy Open (электропривод открытия и закрытия двери багажного отделения, включая функцию «виртуальная педаль»), а также блока управления климат-контролем с заднего ряда сидений. Jetta в исполнении Status оснащена передними сиденьями «Спорт», водительским сиденьем с электрической регулировкой, центральным подлокотником на заднем сиденье, а также регулировкой поясничного подпора передних сидений, для водителя – с электроприводом, навигационной системой с 8-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, цифровой приборной панелью Active Info Display, подогревом задних сидений, адаптивным круиз-контролем с функцией экстренного аварийного торможения Front Assist (только для 150-сильного двигателя).

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили вносит свой вклад в обновление парка Российского футбольного союза вэнами Multivan и Caravelle. Новый Multivan 6.1, оснащенный последним поколением информационно-развлекательных и ассистирующих систем, традиционно предлагает простор семерым пассажирам и гибкость использования, благодаря трансформируемому интерьеру. Традиционная по схеме салона, длиннобазная Volkswagen Caravelle способна с комфортом перевозить восемь человек с багажом.

Напомним, Volkswagen является официальным автомобилем Сборной России по футболу. Марка поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом».

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.