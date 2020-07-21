АВТОВАЗ объявил о старте продаж внедорожника LADA Niva

АВТОВАЗ сегодня объявил об официальном старте продаж внедорожника Niva под маркой LADA. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип LADA в виде трехмерной ладьи. Стоимость модели начинается от 726 тыс. рублей в базовой комплектации Classic, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Для LADA Niva предлагаются обогрев ветрового стекла и передних сидений, системы «ЭРА-Глонасс» и ABS, камера заднего вида, датчики парковки, подушки безопасности. В исполнении Off-road стоимостью от 812 тыс. рублей оснащение внедорожника дополняют шноркель, внедорожные шины и пластиковый обвес.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» начало производство внедорожников Niva под маркой LADA. Таким образом, Niva становится вторым полноприводным внедорожником в семействе LADA. Компания намерена и далее развивать его продажи, которые теперь организованы и в самой большой дилерской сети России, насчитывающей более 300 центров продаж и обслуживания.

«Целесообразность получения внедорожника Niva в портфель LADA связана с возможностью имиджевого разделения двух моделей ‒ 4х4, как более утилитарного и бескомпромиссного внедорожника, и Niva, как более комфортного автомобиля. С учетом ценового позиционирования последнего, полагаю, АВТОВАЗ сможет более активно конкурировать в сегменте Renault Duster и ему подобных. Именно поэтому перевод внедорожника Niva в бренд LADA нужен АВТОВАЗу для увеличения возможной аудитории и расширения своего модельного ряда», – комментирует управляющий «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский.

По итогам первого полугодия 2020 года на российском рынке было реализовано 8027 внедорожников Niva, что позволило модели войти в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в нашей стране.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».