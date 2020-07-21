В российском офисе FCA сменился гендиректор

Генеральным директором дистрибьютора FCA Rus назначен Игорь Чикирис, ранее занимавший в компании должность директора по продажам пассажирских автомобилей и развитию дилерской сети. На новом посту он сменит Луку Патриньяни, который переходит на работу в штаб-квартиру FCA вТурине и возглавит офисы FCA по рынкам Северной и Восточной Европы.

Как сообщает пресс-служба FCA Rus, Игорь Чикирис имеет почти 30-летний опыт работы в автомобильной индустрии. В разное время он занимал руководящие должности в автомобильных дилерских группах, а также представительствах Ford Motor Company и Volkswagen Group Rus. В 2013 году Игорь Чикирис присоединился к команде FCA. Последние семь лет он возглавлял департамент продаж и отдел по развитию дилерской сети FCA Rus.

Компания FCA Rus является генеральным дистрибьютором автомобилей Chrysler, Jeep, Fiat, и Fiat Professional в России.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».