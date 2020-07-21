«Тойота Мотор» подписала с дилерами меморандум о соблюдении мер безопасности в автосалонах

Компания «Тойота Мотор» первой в России подписала с представителями собственной дилерской сети Toyota и Lexus Меморандум, подтверждающий обязательство сторон соблюдать комплекс мер безопасности, разработанный на основе рекомендаций Роспотребнадзора и локальных нормативно-правовых актов. Документ подтверждает серьезность намерений партнеров «Тойота Мотор» обеспечить безопасность сотрудников, партнеров и клиентов дилерских центров во время процесса приобретения и обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в период эпидемиологической угрозы, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба японской марки.

Для этого еще в начале 2020 года компания разработала комплекс рекомендаций на основании предписаний Роспотребнадзора, позволяющий всем покупателям и владельцам чувствовать максимальную защищенность и уверенность во время посещения дилерских центров. Он включает зонирование и установку специальных экранов, индивидуальные средства защиты для сотрудников и клиентов, а также обработку всех используемых поверхностей дилерских предприятий (включая рабочие места сотрудников и канцтовары) и точек контакта в автомобилях специальными средствами для дезинфекции. Во всех выставленных автомобилях рекомендуется использовать одноразовые чехлы на сиденьях, руле и рычаге трансмиссии. Всем сотрудникам дилерских предприятий предписано проходить регулярный контроль самочувствия, включая ежедневное измерение температуры.

Поставив свои подписи под Меморандумом, стороны взяли на себя обязательства делать все необходимое для полного и строгого соблюдения мер предосторожности до момента, когда их применение больше не будет актуальным. Меморандум подписали все представители дилерской сети (110 дилеров Toyota и 58 дилеров Lexus), которые имеют действующие договоры с «Тойота Мотор» на территории Российской Федерации. На текущий момент 100% шоу-румов Toyota и Lexus открыты для посещения.

Количество посетителей дилерских центров постепенно растет и в июне приблизилось к показателям января 2020 года. При этом доля очных визитов также выросла: если в апреле звонок в шоу-рум выбирали 85,7% новых клиентов, то в июне соотношение звонков и посещений дилерских центров почти вернулось к показателям 65%/35%, характерным для периода до начала пандемии.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.