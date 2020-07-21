Какие автомобили с пробегом популярны в городах-миллионниках РФ?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей с пробегом, которое охватывало города России с населением более 1 млн человек. По итогам исследования были определены модели-лидеры вторичного рынка в каждом из таких городов за 5 месяцев 2020 года.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 16 российских городах-миллионниках лидерами вторичного рынка являются 7 моделей: Ford Focus, KIA Rio, Toyota Corolla, LADA 2114, Hyundai Solaris, Chevrolet Niva и Hyundai Accent.

Лидером по числу завоеванных городов стал Ford Focus, который является самым продаваемым автомобилем с пробегом в пяти из них. Так, с января по май текущего года в Москве и Санкт-Петербурге было перепродано соответственно 2 170 и 1 746 «Фокусов». Кроме того, эта модель также лидирует в Екатеринбурге (429 шт.), Челябинске (328 шт.) и Воронеже (413 шт.).

В четырех городах на вторичном рынке первенствует KIA Rio: Казань (584 шт.), Нижний Новгород (441 шт.), Уфа (376 шт.) и Волгоград (280 шт.). В трех городах-миллионниках Сибири самым востребованным автомобилем с пробегом стала Toyota Corolla: Новосибирск (749 шт.), Омск (536 шт.) и Красноярск (529 шт.).

В Самаре лидером перепродаж стал внедорожник Chevrolet Niva (теперь уже LADA Niva) - 449 шт., Отечественная LADA 2114 заняла первую строчку рейтинга в Перми (237 шт.). В Ростове-на-Дону с начала года чаще всего перепродавали Hyundai Accent (546 шт.), а в Краснодаре – Hyundai Solaris (435 шт.).

Эти и другие автомобили с пробегом можно найти в автосалонах проверенных дилеров.