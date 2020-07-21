На Камчатке сегодня решили снизить транспортный налог за 2020 год

Сегодня, 21 июня, в Камчатском крае депутаты законодательного собрания единогласно поддержали предложение, чтобы снизить транспортный налог на автомобили старше 10 лет. Речь идет о снижении в среднем на 30%, причем самое существенное снижение коснется владельцев мощных старых внедорожников.

Теперь в этом регионе законодательно закреплены следующие ставки для расчетов налога:

- для автомобилей мощностью от 100 л.с. до 150 л.с. включительно с 22 до 16 руб. с каждой л.с. (это коснется 49 000 автомобилей);

- для автомобилей мощностью от 150 л.с. до 200 л.с включительно с 36 до 27 руб. (таких в Камчатском крае более 16 000 автомобилей);

- для автомобилей мощностью от 200 л.с. до 250 л.с. включительно с 67 до 45 руб. (для владельцев 6 700 автомобилей);

- для автомобилей мощностью от 250 л.с - со 150 до 100 рублей за л.с.

Депутаты также решили, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Таким образом, за 2020 год жители Камчатки будут оплачивать уже сниженный налог.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года в парке Камчатского края числится 167,6 тыс. только легковых автомобилей. Из них почти 91,6% находится в возрасте 10 лет и старше.

Также депутаты Камчатки решили полностью освободить от транспортного налога на 1 автомобиль многодетные семьи – раньше им приходилось платить налог, если мощность автомобиля превышала 250 лошадиных сил. «Мы понимаем, что в многодетной семье рациональнее иметь именно большие мощные автомобили. Принятый закон позволит сэкономить многодетным семьям, и направить те же средства, например, на подготовку детей к школе», - высказался председатель краевого парламента Валерий Раенко. Еще одна категория полностью освобожденных от уплаты транспортного налога автомобилей - владельцы электрокаров.

Напомним, что в Германии, к примеру, в борьбе за экологию, напротив, создают дополнительные сложности, в том числе и финансовые, чтобы бороться с наличием старых машин на дорогах. Так, например, владельцы старых внедорожников с большим объемом двигателя платят повышенный транспортный налог, и для них ограничен въезд на многие центральные улицы. Авто старше трех лет раз в два года проходит не только ТО, но и дополнительную экологическую проверку и тратит на это дополнительные денежные средства.

Однако, справедливости ради, вспомним еще и о том, что во Франции или в Австралии ежегодный транспортный налог вообще не платят, там просто при покупке автомобиля оплачивают единовременный налог государству, а в США основную сумму этого налога закладывают в стоимость бензина: больше ездишь – больше платишь.

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