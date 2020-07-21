Кроссоверы Hyundai Creta поступили на службу в МЧС

Компания «Хендэ Мотор СНГ» поставит территориальным подразделениям МЧС России во всех субъектах страны 462 кроссовера Hyundai Creta. Первые 60 автомобилей накануне были переданы отделам Государственного пожарного надзора МСЧ России Центрального федерального округа РФ, сообщает пресс-служба корейской марки.

Остальные кроссоверы Hyundai Creta будут направлены в региональные подразделения МЧС до ноября этого года. Автомобили будут использоваться для профилактических рейдов по предотвращению пожаров, доставки переносных экспертно-криминалистических лабораторий к очагам возгорания и другой повседневной деятельности инспекторов пожарной охраны.

Кроссовер Hyundai Creta производится на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Напомним, в марте нынешнего года на российский рынок вышел обновленный кроссовер Hyundai Creta, который доступен в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style по цене от 987 тыс. рублей. Модель по-прежнему оснащается в России с двигателями Gamma 1.6 D-CVVT, развивающим 123 л.с., и Nu 2.0 D-CVVT на 150 л.с. Моторы работают в сочетании с 6-ступенчатыми коробками передач – как механической, так и автоматической, на выбор.

Внешний вид обновленного Hyundai Creta отличает двуцветная окраска: теперь клиенты смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной (черный перламутр) крышей. Решетка радиатора получила «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся моделей Hyundai. Для модели стали доступны легкосплавные колесные диски 16 дюймов нового дизайна (в зависимости от комплектации).

Стоит отметить, что с момента своего появления на российском рынке в 2016 году Hyundai Creta сохраняет лидерские позиции по продажам в сегменте SUV. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года реализация Hyundai Creta в России составила 29554 автомобиля (-15%).

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