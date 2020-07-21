Toyota представила новый дизайн логотипа

Компания Toyota представила новый фирменный стиль бренда в Европе и России, который включает измененный дизайн логотипа и обновленный шрифт. Как отмечается, изменения в стилистике направлены на то, чтобы облегчить визуальное восприятие фирменного стиля Toyota. Новая визуализация решает сразу несколько задач: позволяет усилить имидж Toyota как технологичного, современного бренда, лучше адаптировать фирменную символику к экранам любых цифровых устройств и упростить применение единого стиля для всех отделов и партнеров компании, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Новый логотип Toyota представляет собой лаконичное двухмерное изображение эмблемы без текстового названия бренда. В последнем нет необходимости, учитывая узнаваемость Toyota на рынках всех европейских стран, включая Россию. Обновленный дизайн отличается простотой и полностью отвечает современным стилистическим трендам. Новый логотип будет использоваться во всех типах коммуникации бренда, в то время как на автомобилях сохранится текущая версия эмблемы Toyota. Также останется без изменений и оформление дилерских центров Toyota, которое будет пересмотрено в рамках стратегии 2025 года.

Дополнением к новому логотипу станет оригинальный шрифт Toyota Type, который оптимально подходит для решения всех коммуникационных задач – как оффлайн, так и онлайн. Новый шрифт более тонкий и удобный для восприятия на любых цифровых устройствах, в том числе мобильных.

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