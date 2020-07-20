Почти 2,5 тысячи кроссоверов Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 2472 кроссоверов Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, изготовленных с 2019 по 2020 год. Причиной отзывной кампании стало то, что на автомобилях с дизельными двигателями на топливной магистрали может быть установлен шланг несоответствующего качества. Это может привести к негерметичности топливной магистрали и, как следствие, к утечке топлива, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будут проверены дата и время производства шланга топливной магистрали. Если на шланге отсутствует маркировка или в маркировке указаны определенные дата и время производства, будет произведена замена шланга. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Стоит отметить, что обе модели выпускаются для российского рынка локально: Skoda Kodiaq – на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, а Volkswagen Tiguan – на собственном заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге.

По итогам первого полугодия 2020 года продажи Skoda Kodiaq на российском рынке составили 8728 автомобилей (-18%). На Volkswagen Tiguan за то же период остановили свой выбор 13448 покупателей, что также на 18% ниже показателя годичной давности.

Напомним, на прошлой неделе компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 73 автомобилей Skoda Octavia, изготовленных в 2020 году. Причиной отзыва стал сдвоенный замок задних ремней безопасности, недостаточно прочный на изгиб из-за производственного дефекта. В случае столкновения это может привести к недостаточной устойчивости и ограничению защитных функций. На автомобилях должен быть заменен сдвоенный замок задних ремней безопасности.

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