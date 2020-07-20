День рождения «АВТОВАЗа»: итоги и перспективы

20 июля 2020 года исполняется 54 года АВТОВАЗу - крупнейшему автомобильному заводу в России. Надо сказать, что для своих лет АВТОВАЗ выглядит очень неплохо. Судите сами - ему принадлежит самая большая доля в российском автопроме – 20,5%. В прошлом году каждый пятый автомобиль в нашей стране сошел с конвейера этого предприятия.

По итогам 2019 года впервые с 2012 года завод заработал прибыль по РСБУ, которая составила 385,457 млн рублей против символического убытка в 286 тыс. рублей годом

ранее.

В текущем году из-за ситуации с COVID-19 продажи автомобилей LADA снизились (по итогам шести месяцев падение составило 24%), однако это не помешало марке увеличить рыночную долю на 1,5%.



Бестселлеры АВТОВАЗа - LADA Granta и LADA Vesta - остаются самыми продаваемыми легковыми автомобилями в России на протяжении последних нескольких лет. Кстати сказать, в июне текущего года с конвейера завода сошла 450-тысячная LADA Vesta (с момента начала производства этой модели в сентябре 2016 года).

Продолжают укреплять свое положение и коммерческие модели LADA: так, в июне 2020 года продажи коммерческих версий Largus выросли на 2,3% по сравнению с 2019 годом, а всего за первое полугодие было продано 4469 коммерческих автомобилей LADA.

В планах АВТОВАЗа до 2026 года выпустить 10 новых и семь рестайлинговых моделей LADA. При этом первые семь новинок появятся на рынке уже в ближайшие два года. Речь идет о рестайлинге семейства LADA Vesta и Largus, а также о пяти новых моделях

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ сохранит режим полной пятидневной рабочей недели до 31 августа 2020 года. Ранее компания планировала перейти на режим сокращенной четырехдневной рабочей недели с 29 июня 2020 года. Однако в дальнейшем руководство предприятия приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом заказов на новые автомобили со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки.

Отметим, что во многом предприятию помогает государственная поддержка. Достаточно вспомнить, что в новых госпрограммах, стимулирующих спрос на автомобили, участвуют все модели и все комплектации автомобилей LADA.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля LADA на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».