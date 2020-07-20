JAC рассматривает возможность продаж Sunray в России

Компания JAC Motors получила сертификаты ОТТС для таможенного союза ЕАЭС на новую модель JAC Sunray с кузовами фургон и микроавтобус. На данный момент модель планируется к выходу на рынок Казахстана, возможность начала российских продаж пока находится в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба «Джак автомобиль».

Грузовой цельнометаллический фургон N209 категории N1 полной массой 3490 кг сертифицирован с двумя вариантами колесных баз – 2960 мм и 3570 мм, и в трех версиях по длине – 4900, 5650 и 5990 мм. Также одобрены модификации с низкой, средней и высокой крышей.

ОТТС на микроавтобус JAC M209 включает версии с колесными базами 3570 и 3580 мм и соответствующими им длинами 5990 и 6000 мм. Автомобиль допускает различную компоновку салона. В зависимости от схемы расстановки кресел модель может вмещать 9, 11, 13 или 15 пассажиров, не считая водителя.

JAC Sunray имеет классическую компоновку с передним расположением двигателя и задним приводом. В качестве силовой установки используется 2,7-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 355 Нм, который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее компания JAC Motors анонсировала появление в России нового лифтбека JAC J7, который продается в Китае под названием A5. Кроме того, в этом году на российском рынке появится обновленный семиместный внедорожник JAC S7, производство которого налажено в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром». А ближайшей новинкой бренда станет компактный электромобиль JAC iEV7S казахстанской сборки, который ожидается в нашей стране уже в августе. Напомним, в настоящее время легковая модельная линейка JAC Motors включает в России кроссоверы JAC S3 и JAC S5, а также пикап JAC T6.

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