Mazda в июне увеличила продажи в России на 9%

Российские дилеры Mazda в июне реализовали 2642 автомобиля – на 9% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 11878 машин, что на 13% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,9% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в июне составили 1981 машину (+13%). В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке, который с 1 июля перешел на неполную рабочую неделю, с 1 августа вернется к производству в пятидневном режиме. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

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