На украинском рынке «ГАЗели-Бизнес» начали продавать под брендом HDC

Украинский дистрибьютор Горьковского автозавода, компания «Мотор Девелопмент Груп», объявила о создании нового бренда коммерческих автомобилей HDC. Под маркой HDC в Украине начали выпускать и продавать «ГАЗели-Бизнес». Таким образом местный партнер ГАЗа обходит запрет на импорт автомобилей российского производства, введенный властями страны с 1 января 2020 года.

Как сообщает пресс-служба «Мотор Девелопмент Груп», на сегодняшний день линейка HDC включает четыре модели автомобиля: B21R23, B21R33 (330202), B22R23 (33023), B22R33 (330232) со стандартным и удлиненные кузовом HDC Standart и HDC Long, а также HDC Double.

Автомобили оснащены бензиновым двигателем УМЗ A275 «EVOTECH» объемом 2690 куб.см и мощностью 107 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. На данный силовой агрегат есть возможность установить газо-баллонную установку BRC с сохранением гарантии на автомобиль. Все модели «HDC» соответствуют экологическим нормам Евро 5 и требованиям украинского законодательства по сертификации. Максимальная масса автомобиля составляет 3,5 т., а грузоподъемность до 1,5 т., пассажировместимость от 3 до 6 человек включая водителя в зависимости от модели, объем грузового отсека достигает 18 куб.м.

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