Китайский авторынок в июне продолжил рост

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июне увеличился на 1,8% и составили 1 млн 764 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, чему во многом способствовали агрессивные рекламные акции автопроизводителей в мае и июне. При этом в прошлом месяце запасы машин у дилеров увеличились, что стало сигналом об ослаблении спроса со стороны потребителей.

По итогам шести месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 22,4% до 7 млн 873 тыс. машин. Согласно прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года продажи автомобилей в Китае снизятся на 15-25% по сравнению с прошлым годом, когда в стране было реализовано 21 млн 444 тыс. машин (-9,6%).

Тем не менее, в CAAM не ожидают, что правительство страны предпримет активные меры для стимулирования отрасли во втором полугодии, учитывая, что китайский авторынок продолжает восстанавливаться после пандемии и демонстрирует большую стабильность по сравнению с другими отраслями.

Быстро узнать стоимость новых автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена авто».