Toyota представила седан Corolla GR Sport, который появится в России

Компания Toyota представила седан Corolla в исполнении GR Sport, который появится и на российском рынке. Новинку можно отличить по черным элементам дизайна, которые пришли на смену хромированным, и по двухцветной окраске. Изменений в технической части не предусмотрено, пишет портал Motor.ru.

«Спортивный» декор Toyota Corolla GR Sport сводится к затемненной решетке радиатора, черным корпусам наружных зеркал, спойлеру на крышке багажника и черным дискам нового дизайна. «В базе» на седан устанавливают колеса размером 17 дюймов, но за доплату их можно заменить на 18-дюймовые. Палитра цветов кузова включает восемь оттенков, включая фирменный Dynamic Grey. Семь из них могут сочетаться с черной крышей.

В салоне – черный потолок, руль, обтянутый черной перфорированной кожей, алюминиевые накладки на пороги с логотипом GR Sport и передние кресла с развитой боковой поддержкой. Они обиты тканью и синтетической кожей, имеют контрастный вертикальный рисунок в цветах Gazoo Racing. В той же цветовой гамме выполнен и задний диван. В качестве опции предложат светодиодную оптику и подсветку салона.

В зависимости от рынка Corolla GR Sport будет комплектоваться 1,6-литровым бензиновым мотором либо гибридной силовой установкой на базе двигателя 1.8. Производство начнется в ноябре 2020 года, а до дилеров новинка доберется в ноябре 2021 года.

Ранее стало известно, что Toyota привезет в Россию не только седан Corolla GR Sport, но и кроссовер C-HR GR Sport. Последний также будет отличаться от стандартной модели только спортивным декором. Цены на обе новинки объявят ближе к старту продаж.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

Напомним, компания «Тойота Мотор» в августе прошлого года начала продажи на российском рынке новой Toyota GR Supra. Автомобиль оснащен 340-сильным шестицилиндровым турбомотором. До 100 км/ч спорткар разгоняется всего за 4,3 секунды, а «потолок» максимальной скорости искусственно ограничен на отметке 250 км/ч. Новая GR Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR и разработанной специалистами Toyota Gazoo Racing. Это гоночное подразделение Toyota, объединяющее автоспортивные инициативы компании и отвечающее за разработку и производство гоночных автомобилей, спорткаров и спортивных версий серийных моделей. Модельный ряд Toyota Gazoo Racing состоит из двух линеек: GR и GR-Sport.