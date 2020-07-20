LADA Niva начала поступать в дилерские центры

Внедорожники Niva, производство которых недавно стартовало под брендом LADA, начали поступать в дилерские центры АВТОВАЗа. Фотографии машин на одной из парковок автосалона LADA опубликовал паблик AvtoVAZ News. Продажи LADA Niva должны начаться в ближайшее время, пишет портал «Лада.Онлайн».

Вместе с логотипом LADA внедорожник Niva получил новую решетку радиатора, обновленную комбинацию приборов и комплектацию Off-Road. После начала установки шильдов LADA цена всех комплектаций Niva увеличилась на 9 тыс. рублей и теперь начинается от 695 тыс. рублей.

С целью обеспечения послепродажного обслуживания автомобилей Chevrolet Niva, дилерские центры LADA теперь принимают на гарантийное и техническое обслуживание автомобили Chevrolet Niva в том же порядке, что и автомобили производства АО «АВТОВАЗ», но с учетом гарантийных обязательств ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» и АО «ЛАДА Запад ТЛТ». Техническая поддержка по методам ремонта и поиску причин неисправностей будет осуществляться по аналогии с автомобилями LADA, посредством составления сообщения/запроса с выполнением требований предписаний.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA.

Как отмечал ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, Niva становится вторым полноприводным внедорожником в семействе LADA. Компания намерена и далее развивать его продажи, которые теперь организованы и в самой большой дилерской сети России, насчитывающей более 300 центров продаж и обслуживания.

«Целесообразность получения внедорожника Niva в портфель LADA связана с возможностью имиджевого разделения двух моделей ‒ 4х4, как более утилитарного и бескомпромиссного внедорожника, и Niva, как более комфортного автомобиля. С учетом ценового позиционирования последнего, полагаю, АВТОВАЗ сможет более активно конкурировать в сегменте Renault Duster и ему подобных. Именно поэтому перевод внедорожника Niva в бренд LADA нужен АВТОВАЗу для увеличения возможной аудитории и расширения своего модельного ряда», – комментирует управляющий «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский.

По итогам первого полугодия 2020 года на российском рынке было реализовано 8027 внедорожников Niva, что позволило модели войти в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в нашей стране.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».