Ford Transit получил спецверсию для охотников и рыболовов

Компания Ford Sollers представила новую специальную версию автомобиля Ford Transit для охоты и рыбалки. На автомобиль получен ОТТС, что сокращает срок изготовления и поставки автомобиля владельцу, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Специальная версия построена на базе грузопассажирского Ford Transit полной массой 3500 кг. Ford Transit для охоты и рыбалки разделен на три части: кабина водителя с двухместным сиденьем пассажира, пассажирский отсек с двумя трехместными диванами и грузовое отделение. Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизельный двигателем мощностью 125 л.с., механической 6-ступенчатой коробкой передач и доступен к заказу с полным или передним приводом.

Экстерьер автомобиля доработан и включает в себя силовой обвес кузова (передний, задний и боковые отбойники), лафет крепления лебедки с усилением лонжеронов, лебедку с управлением из салона и выключением массы; экспедиционный багажник над крышей, лестницу на задней двери для подъема на крышу, противотуманные фары, 5 дополнительных прожекторов в передней части экспедиционного багажника, светодиодные светильники для освещения площадки у задних дверей в пластиковых корпусах. Кузов автомобиля дополнительно обработан от коррозии.

Пассажирский отсек рассчитан на 6 человек и состоит из двух трехместных диванов. Для удобства пассажиров предусмотрены стол между сиденьями по левому борту, дополнительная тепло- и шумоизоляция, дополнительный испаритель от штатного кондиционера, низкая перегородка между кабиной водителя и рабочим отсеком, автономный отопитель Eberspaher Airtronic на 4 кВт. Освещение пассажирского отсека автомобиля состоит из дежурной светодиодной ленты в алюминиевом профиле (работает в двух режимах – открывание двери и принудительное включение), а также светильника подсветки подножки.

В состав грузового отделения входят металлический ящик-сейф для оружия и патронов, бак с водой для мытья рук, выполненный из коррозионностойкого материала, кран выведен на правую распашную дверь, две полки под инвентарь из алюминиевого профиля, с возможностью регулировки по высоте, два светодиодных светильника 12В. Внутри грузового отсека на распашных дверях закреплены топор, лопата, а также ножовка по дереву. В комплект также входят 20-литровая экспедиционная канистра и зимняя резина на дисках.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Ford реализовали 1088 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 1% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 4432 машины (-13%).

Какие модели в сегменте легковых автомобилей можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».